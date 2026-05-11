Россиянка Валгонен одержала победу в двухдневной велогонке в Италии

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянка Валерия Валгонен, представляющая команду Toyota Valencia SAV Women's Cycling Team, одержала победу в двухдневной шоссейной велогонке "Джиро дель Марке ин Роза" в Италии.
Валгонен преодолела дистанцию 100 км за 2 часа 50 минут.
В соревновании юниорок победу одержала Ангелина Новолодская, выступающая за команду Petrucci Gauss Cycling Team. Россиянка одержала победу в своей возрастной категории, на этапе и в общем зачете.
Валгонен 23 года, она является победительницей молодежного чемпионата Европы 2025 года.