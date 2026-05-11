"Ротор" вышел в стыковые матчи после победы "Урала" над "КАМАЗом"
16:20 11.05.2026 (обновлено: 16:21 11.05.2026)
"Ротор" вышел в стыковые матчи после победы "Урала" над "КАМАЗом"

"Урал" обыграл "КАМАЗ" в Первой лиге и позволил "Ротору" выйти в стыковые матчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл челнинский «КАМАЗ» в матче 33-го тура Первой лиги.
  • Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0.
  • «Урал» занимает третье место в турнирной таблице и досрочно гарантировал себе участие в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл челнинский "КАМАЗ" в матче предпоследнего, 33-го тура Первой лиги.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0. Отличились Илья Ишков (3-я минута) и Леонардо (24).
"Урал" (61 очко) занимает третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда досрочно гарантировала себе участие в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). "КАМАЗ" (49) располагается на пятой строчке. После поражения команды из Набережных Челнов волгоградский "Ротор" (53) занял четвертое место и вышел в "стыки".
В заключительном туре Первой лиги, матчи которого пройдут 16 мая, "Урал" на выезде сыграет с новороссийским "Черноморцем", а "КАМАЗ" примет саратовский "Сокол".
