Стало известно место прощания с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Церемония прощания с правнучкой Владимира Ленина Елены Ульяновой состоится 13 мая в Митинском крематории в Москве, сообщили в пресс-службе подмосковного музея-заповедника "Горки Ленинские".
Ульянова скончалась 8 мая, ей было 47 лет.
"Отпевание и прощание с Еленой Владимировной Ульяновой пройдут 13 мая. Чин отпевания в 13.00 в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске. Прощание состоится в 14.40 в Митинском крематории", - говорится в сообщении.
Ульянова родилась в 1978 году в Москве, с 1993 по 1997 годы училась во Франции и в США, после чего вернулась в Россию и посвятила жизнь общественной деятельности, вступив в партию КПРФ. В последние годы Ульянова принимала участие в экскурсиях и музейных программах музея-заповедника "Горки Ленинские", продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой по сохранению исторического наследия семьи.
