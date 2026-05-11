Стало известно место прощания с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой

"Отпевание и прощание с Еленой Владимировной Ульяновой пройдут 13 мая. Чин отпевания в 13.00 в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске. Прощание состоится в 14.40 в Митинском крематории", - говорится в сообщении .

Ульянова родилась в 1978 году в Москве, с 1993 по 1997 годы училась во Франции и в США, после чего вернулась в Россию и посвятила жизнь общественной деятельности, вступив в партию КПРФ. В последние годы Ульянова принимала участие в экскурсиях и музейных программах музея-заповедника "Горки Ленинские", продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой по сохранению исторического наследия семьи.