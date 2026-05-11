Стало известно место прощания с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой - РИА Новости, 11.05.2026
16:35 11.05.2026 (обновлено: 16:49 11.05.2026)
Стало известно место прощания с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой

Прощание с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой пройдет в Митинском крематории

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Церемония прощания с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой состоится в Митинском крематории в Москве.
  • Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного музея-заповедника "Горки Ленинские".
  • Отпевание начнется в 13.00 в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске. Начало прощания — в 14.40.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Церемония прощания с правнучкой Владимира Ленина Елены Ульяновой состоится 13 мая в Митинском крематории в Москве, сообщили в пресс-службе подмосковного музея-заповедника "Горки Ленинские".
Ульянова скончалась 8 мая, ей было 47 лет.
«

"Отпевание и прощание с Еленой Владимировной Ульяновой пройдут 13 мая. Чин отпевания в 13.00 в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске. Прощание состоится в 14.40 в Митинском крематории", - говорится в сообщении.

Ульянова родилась в 1978 году в Москве, с 1993 по 1997 годы училась во Франции и в США, после чего вернулась в Россию и посвятила жизнь общественной деятельности, вступив в партию КПРФ. В последние годы Ульянова принимала участие в экскурсиях и музейных программах музея-заповедника "Горки Ленинские", продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой по сохранению исторического наследия семьи.
Стала известна причина смерти правнучки Ленина
Вчера, 16:19
 
МоскваФранцияСШАВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФ
 
 
