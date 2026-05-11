Умерла правнучка Ленина Елена Ульянова

16:16 11.05.2026 (обновлено: 16:53 11.05.2026)
  • Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет.
  • Прощание с ней состоится 13 мая в Митинском крематории.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет, сообщили в музее-заповеднике "Горки Ленинские".
"Елена Ульянова скончалась 8 мая. Прощание <...> пройдет 13 мая <...> в 14:40 мск в Митинском крематории", — говорится в заявлении пресс-службы.
Там уточнили, что она была двоюродной правнучкой Ленина.
Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993-го по 1997-й училась во Франции и США, а затем вернулась в Россию. Она вступила в КПРФ и занималась общественной деятельностью. Принимала участие в экскурсиях и программах музея-заповедника "Горки Ленинские", продолжая миссию бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой, по сохранению исторического наследия семьи.
