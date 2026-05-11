Рейтинг@Mail.ru
"Ничего сложного": в ЕС дали совет Зеленскому после слов Путина - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 11.05.2026 (обновлено: 14:09 11.05.2026)
"Ничего сложного": в ЕС дали совет Зеленскому после слов Путина

Христофору: Зеленский должен стремиться к встрече с Путиным в Москве

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Владимир Зеленский должен стремиться к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране.
  • По мнению журналиста, если Зеленский откажется приехать в Москву, то это подтвердит его нежелание мирно урегулировать украинский конфликт.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен стремиться к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного", — cказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Большие неприятности": в США выступили с предупреждением о Зеленском
Вчера, 02:02
По словам эксперта, если Зеленский откажется приехать в Москву, то лишь подтвердит его нежелание мирно урегулировать украинский конфликт.
"Иначе мир не наступит, а пустые формальности лишь затянут конфликт между Россией и Украиной", — добавил журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Москве не поняли, почему Пашинян не "сбалансировал" заявления Зеленского
10 мая, 14:13
В прошлую субботу Владимир Путин заявил журналистам, что встреча с Владимиром Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу. При этом российский лидер отметил, что речь должна идти о заключении долгосрочного соглашения, необходимо поставить "окончательную точку".
Путин также заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если предлагает личную встречу.
Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговорщикам из Киева известно, что требуется сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Зеленский может приехать в Москву, если хочет, заявил Путин
9 мая, 21:47
 
В миреМоскваРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала