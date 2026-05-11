"Ничего сложного": в ЕС дали совет Зеленскому после слов Путина

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен стремиться к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, если Зеленский откажется приехать в Москву, то лишь подтвердит его нежелание мирно урегулировать украинский конфликт.
"Иначе мир не наступит, а пустые формальности лишь затянут конфликт между Россией и Украиной", — добавил журналист.
В прошлую субботу Владимир Путин заявил журналистам, что встреча с Владимиром Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу. При этом российский лидер отметил, что речь должна идти о заключении долгосрочного соглашения, необходимо поставить "окончательную точку".
Путин также заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если предлагает личную встречу.
Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговорщикам из Киева известно, что требуется сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства на Украине.