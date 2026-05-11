В "Национальной лотерее" описали портрет типичного участника розыгрышей

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Среднестатистический участник лотерей - это мужчина сорока лет из крупного региона, который покупает каждый месяц около восьми билетов ежемесячно и выигрывает примерно 5,2 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея".
"Типичный участник лотерей - мужчина в возрасте 40 лет, проживающий в одном из крупнейших и экономически активных регионов страны: в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области", - выяснили в компании.
Там добавили, что среднестатистический участник "играет в лотереи около трех дней в месяц и приобретает порядка восьми билетов за этот период, а средний размер его выигрыша составляет 5216 рублей".
При этом чаще всего всего в лотереях участвуют с 10 до 18 часов. "В вечерние часы активность снижается, однако в ночное время онлайн-участники демонстрируют повторный всплеск интереса", - отметили аналитики.
29 октября 2025, 08:25