Рейтинг@Mail.ru
Уэйр подписал контракт с ЦСКА на высочайшей смотровой площадке Европы - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
13:23 11.05.2026
Уэйр подписал контракт с ЦСКА на высочайшей смотровой площадке Европы

Уэйр подписал новый контракт с ЦСКА на высочайшей смотровой площадке Европы

© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКАБаскетболист ЦСКА Уэйр Каспер
Баскетболист ЦСКА Уэйр Каспер - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКА
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с американским защитником Каспером Уэйром.
  • Подписание контракта с Уэйром прошло на высоте 354 метра — на самой высокой смотровой площадке Европы, на вершине башни ОКО в «Москва-Сити».
  • Каспер Уэйр выступает в составе ЦСКА с 2022 года, это будет его пятый сезон в клубе.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с американским защитником Каспером Уэйром, сообщается в Telegram-канале армейцев.
Уэйру 36 лет. Он выступает в составе ЦСКА с 2022 года, защитник проведет в составе московского клуба пятый сезон. Прошлое соглашение с американцем было продлено летом 2024 года, подписание прошло в шахте рудника "Октябрьский" в Норильске. Представители клуба спустились на глубину 750 метров вместе с Кубком Белова.
"После того как мы заключили соглашение с Каспером в шахте в Норильске, следующее объявление должно снова стать необычным", - заявил президент клуба Андрей Ватутин.
Подписание нового соглашения, срок которого не уточняется, прошло на высоте 354 метра - на самой высокой смотровой площадке Европы, на вершине башни ОКО в "Москва-Сити".
Уэйр сыграл в составе ЦСКА 208 матчей и суммарно набрал 2571 очко. В нынешнем сезоне защитник в среднем за игру набирает 12,2 очка, делает 1,9 подбора и 3,2 передачи.
Баскетболист ЦСКА Никита Курбанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
ЦСКА продлил трех человек по контрактам
7 мая, 14:27
 
БаскетболАндрей Ватутин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала