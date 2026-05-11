Уэйр подписал контракт с ЦСКА на высочайшей смотровой площадке Европы

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с американским защитником Каспером Уэйром, сообщается в Telegram-канале армейцев.

Уэйр сыграл в составе ЦСКА 208 матчей и суммарно набрал 2571 очко. В нынешнем сезоне защитник в среднем за игру набирает 12,2 очка, делает 1,9 подбора и 3,2 передачи.