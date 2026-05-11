Уэйр подписал контракт с ЦСКА на высочайшей смотровой площадке Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с американским защитником Каспером Уэйром.
- Подписание контракта с Уэйром прошло на высоте 354 метра — на самой высокой смотровой площадке Европы, на вершине башни ОКО в «Москва-Сити».
- Каспер Уэйр выступает в составе ЦСКА с 2022 года, это будет его пятый сезон в клубе.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с американским защитником Каспером Уэйром, сообщается в Telegram-канале армейцев.
Уэйру 36 лет. Он выступает в составе ЦСКА с 2022 года, защитник проведет в составе московского клуба пятый сезон. Прошлое соглашение с американцем было продлено летом 2024 года, подписание прошло в шахте рудника "Октябрьский" в Норильске. Представители клуба спустились на глубину 750 метров вместе с Кубком Белова.
"После того как мы заключили соглашение с Каспером в шахте в Норильске, следующее объявление должно снова стать необычным", - заявил президент клуба Андрей Ватутин.
Подписание нового соглашения, срок которого не уточняется, прошло на высоте 354 метра - на самой высокой смотровой площадке Европы, на вершине башни ОКО в "Москва-Сити".
Уэйр сыграл в составе ЦСКА 208 матчей и суммарно набрал 2571 очко. В нынешнем сезоне защитник в среднем за игру набирает 12,2 очка, делает 1,9 подбора и 3,2 передачи.
ЦСКА продлил трех человек по контрактам
7 мая, 14:27