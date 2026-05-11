Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином продажи американского оружия Тайваню

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия в ходе предстоящего визита в Китай.
"Я обсужу это с президентом Си (Цзиньпином - ред.). Он хотел бы чтобы мы перестали (продавать оружие Тайваню - ред.). Мы поговорим об этом", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.