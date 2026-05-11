Трамп примет чемпионов США по американскому футболу среди университетов - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
08:46 11.05.2026 (обновлено: 09:49 11.05.2026)
Трамп примет чемпионов США по американскому футболу среди университетов

  • Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме чемпионов страны по американскому футболу среди университетских команд — команду Университета Индианы.
  • Встреча с командой состоится в понедельник в 16:00 по местному времени (23:00 мск).
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник примет в Белом доме чемпионов страны по американскому футболу среди университетских команд, команду Университета Индианы, следует из распространенного Белым домом расписания.
Мероприятие пройдет в Белом доме в 16.00 по местному времени (23.00 мск).
Перед этим американский лидер поучаствует в мероприятии, посвященном охране материнского здоровья в 10.30 утра (17.30 мск), проведет закрытое совещание по политическим вопросам в 13.30 (20.30 мск) и подпишет исполнительные указы в 15.00 (22.00 мск).
После встречи со спортсменами, Трамп проведет еще одно закрытое совещание в 17.30 (00.30 мск вторника) и примет участие в закрытом ужине в Розовом саду Белого дома в 19.00 (02.00 мск вторника).
