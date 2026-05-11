Трамп посетит Китай 13-15 мая

ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом, сообщает в понедельник МИД КНР.
"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.