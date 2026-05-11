Тест на заражение хантавирусом гражданки Франции оказался положительным

ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Тест на заражение хантавирусом одной из граждан Франции с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку этого заболевания, оказался положительным, заявила глава французского минздрава Стефани Рист.

"Эта женщина была на круизном лайнере, вернулась вчера, ее состояние ухудшилось ночью, и у нее положительный результат (ПЦР-теста – ред.) на хантавирус", - заявила Рист в эфире радиостанции France Inter

По словам главы минздрава республики, сейчас эта женщина находится в больнице, специализирующейся на инфекционных заболеваниях.

Четверо других пассажиров из Франции, эвакуированных с судна Hondius, получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования и остаются в больнице, сообщила Рист.