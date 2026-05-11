Рейтинг@Mail.ru
Тест на заражение хантавирусом гражданки Франции оказался положительным - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 11.05.2026
Тест на заражение хантавирусом гражданки Франции оказался положительным

Тест на хантавирус у француженки с судна Hondius оказался положительным

© REUTERS / Dado RuvicПоложительный тест на хантавирус
Положительный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Положительный тест на хантавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тест на заражение хантавирусом одной из граждан Франции с судна MV Hondius оказался положительным.
  • Женщина с положительным результатом теста находится в больнице, специализирующейся на инфекционных заболеваниях.
  • Четверо других пассажиров из Франции, эвакуированных с судна Hondius, получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования и остаются в больнице.
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Тест на заражение хантавирусом одной из граждан Франции с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку этого заболевания, оказался положительным, заявила глава французского минздрава Стефани Рист.
Ранее самолет с пятью гражданами Франции, высаженными с корабля MV Hondius, приземлился в аэропорту Ле Бурже недалеко от Парижа.
Круизный лайнер MV Hondius в порту Прайя, Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Два человека умерли от хантавируса на лайнере в Атлантике
5 мая, 10:45
"Эта женщина была на круизном лайнере, вернулась вчера, ее состояние ухудшилось ночью, и у нее положительный результат (ПЦР-теста – ред.) на хантавирус", - заявила Рист в эфире радиостанции France Inter.
По словам главы минздрава республики, сейчас эта женщина находится в больнице, специализирующейся на инфекционных заболеваниях.
Четверо других пассажиров из Франции, эвакуированных с судна Hondius, получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования и остаются в больнице, сообщила Рист.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В минувшее воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.
Положительный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за хантавируса
Вчера, 08:15
 
Здоровье - ОбществоФранцияЛе БуржеПарижВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала