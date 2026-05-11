Талалаев назвал имя лучшего тренера во всех видах спорта

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Возглавляющий калининградский футбольный клуб "Балтика" Андрей Талалаев назвал бывшего главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер лучшей в профессии.
"Если мы говорим об абсолютности, для меня лучший тренер - это Винер! Она величайший тренер, я видел ее тренировки. Свою внучку никогда не отдам в гимнастику", - сказал Талалаев журналистам.
Винер 77 лет, она возглавляла национальную команду с 2001 по 2025 год. С 2008 года была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.
