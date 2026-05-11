Талалаев назвал имя лучшего тренера во всех видах спорта - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
14:55 11.05.2026 (обновлено: 14:56 11.05.2026)
Талалаев назвал имя лучшего тренера во всех видах спорта

© РИА Новости / Максим Блинов
Ирина Винер
Ирина Винер. Архивное фото
  • Андрей Талалаев назвал Ирину Винер лучшим тренером среди всех видов спорта.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Возглавляющий калининградский футбольный клуб "Балтика" Андрей Талалаев назвал бывшего главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер лучшей в профессии.
В апреле Талалаев стал лауреатом премии "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер" 2025 года. В понедельник в Москве проходит пресс-конференция, посвященная награждению специалиста.
«
"Если мы говорим об абсолютности, для меня лучший тренер - это Винер! Она величайший тренер, я видел ее тренировки. Свою внучку никогда не отдам в гимнастику", - сказал Талалаев журналистам.
Винер 77 лет, она возглавляла национальную команду с 2001 по 2025 год. С 2008 года была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Андрей ТалалаевИрина ВинерВсероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ)СпортБалтика
 
