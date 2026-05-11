Члены СТД возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Представители Союза театральных деятелей (СТД) России во главе с председателем, народным артистом России Владимиром Машковым возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

« "Сегодня мы продолжаем традицию нашего Российского театрального общества. Год назад мы были здесь, возле Могилы Неизвестного солдата, а сегодня вновь собрались художественные руководители, артисты московских и федеральных театров, а те, кто на репетициях, мысленно с нами. Это великий День Победы - день, когда мы вспоминаем тех, кто подарил нам жизнь", - сказал Машков журналистам.

Машков отметил, что Союз театральных деятелей России делает все возможное для ветеранов. Так, уже второй год ведется работа над базой данных артистов, которые прошли войну, помогали в тылу, выезжали на передовую для поддержания духа бойцов в составе фронтовых театральных бригад.