Члены СТД возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Представители Союза театральных деятелей (СТД) России во главе с председателем, народным артистом России Владимиром Машковым возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие представители СТД России, художественные руководители федеральных и московских театров, среди них Константин Хабенский, Евгений Герасимов, Константин Богомолов, Евгений Писарев, Сергей Безруков, Константин Райкин, Надежда Бабкина и другие.
Дань память отдали и ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, народные артисты России Александр Зацепин и Елена Яковлева, заслуженная артистка России Алена Бабенко и другие.
"Сегодня мы продолжаем традицию нашего Российского театрального общества. Год назад мы были здесь, возле Могилы Неизвестного солдата, а сегодня вновь собрались художественные руководители, артисты московских и федеральных театров, а те, кто на репетициях, мысленно с нами. Это великий День Победы - день, когда мы вспоминаем тех, кто подарил нам жизнь", - сказал Машков журналистам.
Цветы также возложили начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, замминистра культуры РФ Андрей Малышев и гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Машков отметил, что Союз театральных деятелей России делает все возможное для ветеранов. Так, уже второй год ведется работа над базой данных артистов, которые прошли войну, помогали в тылу, выезжали на передовую для поддержания духа бойцов в составе фронтовых театральных бригад.
"За годы войны их были тысячи. Мы восстанавливаем все места памяти о наших ветеранах, устанавливаем памятные доски тем людям, которые отдали свои силы, свое вдохновение для того, чтобы поддерживать бойцов, были все годы войны вместе на передовой", - добавил он.