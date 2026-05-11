На стадионе московского "Динамо" начали эвакуацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стадионе московского "Динамо" сработала система эвакуации.
- Она прозвучала через 50 минут после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара".
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На стадионе московского "Динамо" сработала система эвакуации после матча 29-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
48’ • Константин Тюкавин
90’ • Иван Сергеев
32’ • Диего
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1.
Через 50 минут после окончания матча на территории "ВТБ Арены" сработала система оповещения об эвакуации.