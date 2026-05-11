Исследование показало резкий рост спроса на одну профессию в России

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число вакансий для сварщиков в январе-апреле 2026 года выросло в России на 65%, а средние зарплатные предложения превысили 170 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).

"В январе-апреле 2026 года число вакансий для этих специалистов по всей России выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 59% - до 170,83 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании.

Наиболее выраженный рост числа вакансий для сварщиков среди всех регионов страны зафиксирован в Красноярском крае : с января по апрель 2026 года работодатели разместили в 2,7 раза больше предложений, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения для специалистов в регионе превысили 182 тысячи рублей в месяц.

На втором месте по динамике - Омская область : число вакансий для сварщиков здесь выросло в 2,6 раза. В этом регионе работодатели готовы платить специалистам в среднем более 165 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замкнула Кемеровская область с ростом спроса на сварщиков в 2,3 раза за год и средними зарплатными предложениями в размере почти 163 тысячи рублей в месяц.

"Спрос на сварщиков продолжает расти на фоне активной реализации промышленных, инфраструктурных и строительных проектов в регионах. Особенно заметна эта тенденция в территориях с высокой концентрацией производственных предприятий, добывающей промышленности и объектов строительства", - приводятся в сообщении слова директора бизнес-направления "Авито Работы" Андрея Кучеренкова.