Сперцян повторил рекорд чемпионата России по числу передач за сезон - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
21:41 11.05.2026
Сперцян повторил рекорд чемпионата России по числу передач за сезон

Сперцян повторил рекорд Глушенкова, Лоськова и Халка по передачам в ЧР за сезон

  • Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по футболу по количеству голевых передач за один сезон.
  • На его счету в текущем сезоне — 16 передач.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Капитан и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по футболу по количеству голевых передач за один сезон.
"Краснодар" в понедельник играет в гостях с московским "Динамо". На 32-й минуте Сперцян отдал голевую передачу на Диего Косту.
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 1
Краснодар
48‎’‎ • Константин Тюкавин
(Хуан Касерес)
90‎’‎ • Иван Сергеев
32‎’‎ • Диего
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На счету футболиста сборной Армении стало 16 голевых передач в текущем сезоне. Он повторил рекорд полузащитника Дмитрия Лоськова ("Локомотив", сезон-2003), бразильского нападающего Халка ("Зенит", сезон-2015/16) и полузащитника Максима Глушенкова ("Локомотив", сезон-2023/24).
