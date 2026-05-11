Сперцян повторил рекорд чемпионата России по числу передач за сезон

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Капитан и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по футболу по количеству голевых передач за один сезон.
"Краснодар" в понедельник играет в гостях с московским "Динамо". На 32-й минуте Сперцян отдал голевую передачу на Диего Косту.
На счету футболиста сборной Армении стало 16 голевых передач в текущем сезоне. Он повторил рекорд полузащитника Дмитрия Лоськова ("Локомотив", сезон-2003), бразильского нападающего Халка ("Зенит", сезон-2015/16) и полузащитника Максима Глушенкова ("Локомотив", сезон-2023/24).
