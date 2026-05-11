18:21 11.05.2026 (обновлено: 18:29 11.05.2026)
Синнер выиграл 30 матчей подряд на турнирах серии "Мастерс"

Итальянский теннисист Янник Синнер
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Синнер обыграл Попырина и вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме.
  • Встреча третьего раунда завершилась со счетом 6:2, 6:0.
  • Итальянский теннисист выиграл свой 30-й матч подряд на турнирах серии "Мастерс".
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алексея Попырина и вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча третьего раунда завершилась победой Синнера со счетом 6:2, 6:0. Попырин занимает 60-е место в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут.
Синнер выиграл свой 30-й матч подряд на "Мастерсах" и обошел швейцарца Роджера Федерера по продолжительности серии на турнирах этой категории. По этому показателю он теперь уступает только сербу Новаку Джоковичу, на счету которого 31-матчевая серия побед.
В следующем раунде Синнер сыграет с итальянцем Андреа Пеллегрино (155-я ракетка мира).
