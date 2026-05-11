Синнер выиграл 30 матчей подряд на турнирах серии "Мастерс"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алексея Попырина и вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.