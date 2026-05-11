Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Риме
22:21 11.05.2026 (обновлено: 22:27 11.05.2026)
Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Третья ракетка мира Швентек обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала турнира в Риме

  • Ига Швентек, третья ракетка мира, вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • Во встрече четвертого раунда она одержала победу над Наоми Осакой со счетом 6:2, 6:1.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Во встрече четвертого раунда четвертая сеяная Швёнтек нанесла поражение японке Наоми Осаке (15-й номер посева) со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.
В следующем круге полька сыграет с американкой Джессикой Пегулой (5).
