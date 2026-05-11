"Зенит" поздравил с днем рождения Сергеева после гола "Краснодару" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
22:59 11.05.2026 (обновлено: 23:15 11.05.2026)
"Зенит" поздравил с днем рождения Сергеева после гола "Краснодару"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Иван Сергеев
Иван Сергеев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Зенит» поздравил Ивана Сергеева с днем рождения.
  • Иван Сергеев, бывший нападающий «Зенита», забил победный мяч в составе московского «Динамо» в матче против «Краснодара».
  • Благодаря проигрышу «Краснодара» «Зенит» утвердился на первом месте за один тур до завершения сезона в РПЛ.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" в Telegram-канале поздравил с днем рождения своего бывшего нападающего Ивана Сергеева, который в составе московского "Динамо" забил победный мяч в ворота "Краснодара".
"Динамо" в понедельник дома обыграло "Краснодар" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России. Победный мяч на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Сергеев, которому в день матча исполнился 31 год. Благодаря проигрышу "Краснодара" "Зенит" утвердился на первом месте за один тур до завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Зенит" поздравляет Ивана Сергеева с днем рождения. Сегодня бывшему нападающему "сине-бело-голубых" исполнился 31 год. С праздником, Ваня", - говорится в сообщении "Зенита", опубликованном по окончании матча в Москве.
Сергеев выступал за "Зенит" в 2022-2024 годах и стал с петербургским клубом трехкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок и три Суперкубка России.
ФутболСпортЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо МоскваКраснодарИван Сергеев (1995)
 
