Рублев обыграл сильного испанца и вышел в четвертый круг турнира в Риме

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче третьего раунда Рублев (12-й номер посева) обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (21) со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 14 минут.
В четвертом раунде Рублев сыграет против победителя встречи Брэндон Накашима (США, 30) - Николоз Басилашвили (Грузия).
