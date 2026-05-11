Рублев обыграл сильного испанца и вышел в четвертый круг турнира в Риме - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Теннис
 
13:27 11.05.2026 (обновлено: 13:38 11.05.2026)
Рублев обыграл сильного испанца и вышел в четвертый круг турнира в Риме

Вторая ракетка России Рублев вышел в четвертый круг теннисного турнира в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме.
  • В матче третьего раунда Рублев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый раунд грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче третьего раунда Рублев (12-й номер посева) обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (21) со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 14 минут.
В четвертом раунде Рублев сыграет против победителя встречи Брэндон Накашима (США, 30) - Николоз Басилашвили (Грузия).
