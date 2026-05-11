"Ростов" обыграл "Акрон" и сохранил место в РПЛ по итогам сезона

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Ростов" на выезде обыграл тольяттинский "Акрон" в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Кирилл Щетинин (21-я минута), Мохаммад Мохеби (39) и Виктор Мелехин (45+2), также автоголом на 42-й минуте отметился защитник "Ростова" Умар Сако.
Лучший бомбардир в истории "Акрона" и всего российского футбола Артем Дзюба пропустил матч из-за травмы.
Игроки, тренеры и судьи вышли на игру с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
"Ростов" набрал 33 очка и идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Клуб обеспечил себе сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. Команда не изменит своего положения в таблице. "Акрон" располагается в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место с 27 баллами.
В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Акрон" 17 мая в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов", "Ростов" в тот же день примет петербургский "Зенит".
