Как предателя Игоря Решетникова настигло возмездие

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. История Игоря Решетникова остается одной из мрачных страниц Великой Отечественной войны. Это рассказ о человеке, выбравшем предательство.

Как его наказала судьба?

С детства играл с оружием

Решетников родился в 1920 году в Новгородской области, вырос в Луге, с детства был непослушным и избалованным. В подростковом возрасте его тянуло к оружию. Однажды, смастерив ружье, он повредил себе глаз при выстреле. Но этот урок не отбил у него страсть к насилию.

В восемнадцать лет его задержали за ношение пистолета и кражу лыж. Суд приговорил молодого Решетникова к трем годам лишения свободы. Незадолго до начала Великой Отечественной войны он вышел из тюрьмы.

Служба отца и сына

Когда немцы захватили Лугу, отец Решетникова согласился сотрудничать и стал бургомистром. Сын пошел по его стопам. Зимой 1941 года молодого Решетникова завербовала тайная полевая полиция нацистов. Выдавая себя за партизана, он охотился на красноармейцев и подпольщиков.

Решетников был эффективен и жесток, а нацисты сразу оценили его "таланты". Он дослужился до звания оберштурмфюрера СС, командуя ротой диверсантов "Ягвербад-Ост". Его наградили Железным крестом. Однако ценили его не за боевые качества, а за то, что немцы называли "особой жестокостью".

Он пытал земляков, расстреливал их без лишних разбирательств. В отряде Александра Мартыновского он вскоре расправился с самим командиром после его неудавшейся попытки сбежать.

От оккупации к смерти

Когда Красная армия наступала, Решетников был переброшен в Германию. Там он скрывался от возмездия, грабил и воровал. Американцы его арестовали, завербовали и отправили шпиона на советскую территорию. Однако Смерш был бдителен: Решетникова задержали при попытке проникновения. За шпионаж он получил двадцать пять лет лишения свободы.

Казалось, судьба решена — оставалось уповать на какую-нибудь амнистию. Но в начале 1960-х годов, при расследовании дел других карателей, всплыли подробности преступлений Решетникова. Масштаб жестокостей поразил следователей. Четвертого ноября 1963 года Псковский суд вынес приговор: смертная казнь.