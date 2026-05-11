Рейтинг@Mail.ru
Как предателя Игоря Решетникова настигло возмездие - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 11.05.2026

Как предателя Игоря Решетникова настигло возмездие

© Public domainГенрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС "Галичина"
Генрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Public domain
Генрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС "Галичина"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. История Игоря Решетникова остается одной из мрачных страниц Великой Отечественной войны. Это рассказ о человеке, выбравшем предательство.
Как его наказала судьба?

С детства играл с оружием

Решетников родился в 1920 году в Новгородской области, вырос в Луге, с детства был непослушным и избалованным. В подростковом возрасте его тянуло к оружию. Однажды, смастерив ружье, он повредил себе глаз при выстреле. Но этот урок не отбил у него страсть к насилию.
В восемнадцать лет его задержали за ношение пистолета и кражу лыж. Суд приговорил молодого Решетникова к трем годам лишения свободы. Незадолго до начала Великой Отечественной войны он вышел из тюрьмы.

Служба отца и сына

Когда немцы захватили Лугу, отец Решетникова согласился сотрудничать и стал бургомистром. Сын пошел по его стопам. Зимой 1941 года молодого Решетникова завербовала тайная полевая полиция нацистов. Выдавая себя за партизана, он охотился на красноармейцев и подпольщиков.
Решетников был эффективен и жесток, а нацисты сразу оценили его "таланты". Он дослужился до звания оберштурмфюрера СС, командуя ротой диверсантов "Ягвербад-Ост". Его наградили Железным крестом. Однако ценили его не за боевые качества, а за то, что немцы называли "особой жестокостью".
Он пытал земляков, расстреливал их без лишних разбирательств. В отряде Александра Мартыновского он вскоре расправился с самим командиром после его неудавшейся попытки сбежать.
© РИА Новости / Т. Ананьина | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Т. Ананьина
Перейти в медиабанк
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город

От оккупации к смерти

Когда Красная армия наступала, Решетников был переброшен в Германию. Там он скрывался от возмездия, грабил и воровал. Американцы его арестовали, завербовали и отправили шпиона на советскую территорию. Однако Смерш был бдителен: Решетникова задержали при попытке проникновения. За шпионаж он получил двадцать пять лет лишения свободы.
Казалось, судьба решена — оставалось уповать на какую-нибудь амнистию. Но в начале 1960-х годов, при расследовании дел других карателей, всплыли подробности преступлений Решетникова. Масштаб жестокостей поразил следователей. Четвертого ноября 1963 года Псковский суд вынес приговор: смертная казнь.
Возмездие настигло предателя почти через двадцать лет после войны. Эта история напоминает: за предательство своего народа и жестокость рано или поздно получают по заслугам.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала