История карателя, чьи зверства вскрылись спустя пятнадцать лет после войны

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Игорь Решетников по праву заслужил "славу" одного из самых жестоких карателей Великой Отечественной — неслучайно его ценил сам Отто Скорцени.

Как вскрылись все подробности его злодеяний?

Кто вы, гражданин Чернов?

В июне 1948 года на фильтрационном пункте в Бранденбурге офицеры советской контрразведки задержали молодого человека с документами на бывшего рядового РККА Архипа Чернова, попавшего в немецкий плен.

Контрразведчиков смутили неточности в документах и некоторые факты в его биографии. Чернов рассказал, что был освобожден американцами из концентрационного лагеря в 1945 году. В списках 191-й стрелковой дивизии, в составе которой, со слов Чернова, он воевал, был тяжело ранен и взят в плен в районе Мясного Бора, такого красноармейца не числилось. Легенда начала трещать по швам.

В ходе допросов "Чернов" признался, что на самом деле он является уроженцем Новгородской области Игорем Леонидовичем Решетниковым.

Как папа просил за сына

Отец Игоря — Леонид Решетников — при немцах был назначен бургомистром города Луга, а его сын поступил на службу в полицию. Когда нацистов погнали обратно, вместе с ними пришлось бежать и Решетниковым.

После капитуляции Германии Игорь оказался в "американской зоне", попался на грабеже, был приговорен американским оккупационным трибуналом к виселице. Но в камере его завербовала разведка США и отправила с заданием в СССР.

Сотрудники МГБ на фильтрационных пунктах задерживали таких сотнями. Игорь Решетников был осужден на 25 лет лишения свободы. Вскоре органам МГБ СССР добровольно сдался и его отец, он тоже был осужден, позже вышел по амнистии. И начал писать письма во все инстанции, чтобы сыну скостили срок.

"Предательство" предателя

Игорь всеми своими поступками в лагере демонстрировал полный отказ от пути исправления. Он постоянно нарушал условия режима, отказывался работать, склонял к саботажу других. Не исключено, что, несмотря на проступки, Игоря могли освободить по какой-нибудь юбилейной амнистии.

В 1960 году органами КГБ СССР был изобличен и арестован бывший каратель "Ягд-команды" СС Павел Герасимов. Он-то и раскрыл по-настоящему жуткие подробности биографии Решетникова-младшего.

Тридцать марок для Иуды

Бывший уголовник без раздумий пошел служить в тайную полицию оккупантов, которая боролась с партизанами. Ежемесячно немцы выдавали ему по 30 марок (как Иуде за его предательство — 30 сребреников) и хлебную карточку.

Вскоре он оказался в "Ягд-команде-М". По сути, члены команды жили по законам банды. В ней процветали пьянство, воровство, игра в карты и прочее. Решетников быстро завоевал "авторитет". Без жалости он расправлялся с партизанами, женщинами.

Оценил Отто Скорцени

В 1944 году карателей перебросили в Хорватию, а после в Польшу, в состав ваффен СС — "Ягдфербанд Ост" Отто Скорцени. Немцы к тому времени, под напором Красной армии, стремительно отступали.

© Фото : Public domain Бойцы дивизии СС "Галичина" во время битвы за Броды. 1944 год

По пути в Польшу Решетников узнает, что его непосредственный начальник, Николай Мартыновский, не веря в победу немцев, задумал бежать в Швейцарию. Решетников лично расправился с Мартыновским и его семьей. О казни узнал Отто Скорцени. За проявленную "бдительность и преданность делу Третьего рейха" Решетникова назначили командиром диверсионной роты и присвоили звание оберштурмбанфюрера СС.