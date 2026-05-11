Краткий пересказ от РИА ИИ Реакция Трампа на ответ Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке может привести к войне на истощение, считает Алексей Пушков.

По его мнению, США будут добиваться военного и экономического истощения Ирана, а Иран - политического истощения Трампа.

Но ожидать капитуляции Ирана, как минимум, неразумно, полагает сенатор.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Негативная реакция президента США Дональда Трампа на ответ Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке может привести Вашингтон и Тегеран к войне на истощение, но и в этом случае вряд ли стоит ожидать капитуляции Исламской Республики, считает сенатор Алексей Пушков.

Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.

« "Если он (Трамп - ред.) не изменит точку зрения, или же Иран не сдаст назад (что маловероятно), начнется война на истощение", - написал Пушков в своем Telegram-канале

По его мнению, США будут добиваться военного и экономического истощения Ирана, а Иран - политического истощения Трампа.

"Цены на бензин в США дойдут повсеместно до 7-8 долларов за баррель, Ормузский залив будет по-прежнему перекрыт, а Трамп будет находиться под нарастающим давлением внутри США и огнем беспрестанной критики своих врагов", - отметил законодатель.

Критики врагов, которая с высокой степенью вероятности может привести к поражению республиканцев на ноябрьских выборах, добавил Пушков.

« "Таким образом, у Ирана на руках - сильные политические карты, помноженные на контроль над проливом плюс 50-70 процентов еще сохранившегося ракетного потенциала... В такой ситуации ожидать капитуляции Ирана, как минимум, неразумно", - полагает Пушков.

Ормузском проливе. Агентство ISNA ранее передавало, что ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе