03:18 11.05.2026
В ОП предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести бесплатный проезд по платным автодорогам для многодетных семей.
  • По мнению Владислава Гриба, такая мера снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и поддержит внутренний туризм.
  • Инициативу целесообразно проработать совместно с профильными ведомствами, включая Росавтодор и правительство РФ.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бесплатный проезд по платным автодорогам для многодетных семей нужно ввести в России, это снизит финансовую нагрузку на семьи и поддержит внутренний туризм, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Считаю, что для многодетных семей надо, чтобы Росавтодор установил бесплатный проезд по автодорогам. Считаю, это была бы очень хорошая поддержка многодетных семей и вклад в развитие внутреннего туризма", - сказал Гриб.
По его словам, действующие тарифы на платных трассах создают существенную финансовую нагрузку для семей с детьми, особенно при поездках на дальние расстояния. Гриб отметил, что подобная мера поддержки актуальна на наиболее востребованных направлениях, включая трассы между крупными городами.
"Установить такой проезд нужно, прежде всего, на таких магистралях, как Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань, где большие турпотоки. И, естественно, платные дороги, которые ведут на все южные направления", - добавил Гриб.
Собеседник агентства подчеркнул, что инициативу целесообразно проработать совместно с профильными ведомствами, в том числе с Росавтодором и правительством РФ.​​
ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургВладислав ГрибФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
