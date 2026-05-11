В ОП предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бесплатный проезд по платным автодорогам для многодетных семей нужно ввести в России, это снизит финансовую нагрузку на семьи и поддержит внутренний туризм, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, действующие тарифы на платных трассах создают существенную финансовую нагрузку для семей с детьми, особенно при поездках на дальние расстояния. Гриб отметил, что подобная мера поддержки актуальна на наиболее востребованных направлениях, включая трассы между крупными городами.