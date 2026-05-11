В Петербурге задержали 25 мигрантов на стройплощадке и фортах Кронштадта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задействовала квадрокоптер и катера для выявления нарушителей миграционных законов на стройплощадке и фортах Кронштадта, где идет реставрация, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Сначала проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге. Территорию обследовали тщательно: осмотрели бытовки, а для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер", - рассказали в ГУМВД.

Затем правоохранители на катерах прибыли к трем фортам Кронштадта , где ведутся реставрационные работы. Здесь проверке подверглись 350 человек, в том числе около сотни иностранных граждан.

Как отмечается, в результате 25 нарушителей миграционного законодательства были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.