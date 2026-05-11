Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали 25 мигрантов на стройплощадке и фортах Кронштадта - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 11.05.2026 (обновлено: 10:04 11.05.2026)
В Петербурге задержали 25 мигрантов на стройплощадке и фортах Кронштадта

В Петербурге полиция выявила 25 нарушителей миграционного законодательства

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Санкт-Петербурга провела проверку на стройплощадке на Цитадельской дороге и на трех фортах Кронштадта.
  • В ходе проверки были использованы квадрокоптер и катера.
  • 25 мигрантов были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задействовала квадрокоптер и катера для выявления нарушителей миграционных законов на стройплощадке и фортах Кронштадта, где идет реставрация, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сначала проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге. Территорию обследовали тщательно: осмотрели бытовки, а для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер", - рассказали в ГУМВД.
Затем правоохранители на катерах прибыли к трем фортам Кронштадта, где ведутся реставрационные работы. Здесь проверке подверглись 350 человек, в том числе около сотни иностранных граждан.
Как отмечается, в результате 25 нарушителей миграционного законодательства были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.
Также полиция выявила четырех граждан, своевременно не вставших на воинский учет, добавили в региональном главке.
Профилактический рейд по стройкам Петербурга - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию
29 сентября 2025, 09:42
 
ПроисшествияКронштадтСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала