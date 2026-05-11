В Петербурге задержали 25 мигрантов на стройплощадке и фортах Кронштадта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Санкт-Петербурга провела проверку на стройплощадке на Цитадельской дороге и на трех фортах Кронштадта.
- В ходе проверки были использованы квадрокоптер и катера.
- 25 мигрантов были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задействовала квадрокоптер и катера для выявления нарушителей миграционных законов на стройплощадке и фортах Кронштадта, где идет реставрация, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сначала проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге. Территорию обследовали тщательно: осмотрели бытовки, а для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер", - рассказали в ГУМВД.
Затем правоохранители на катерах прибыли к трем фортам Кронштадта, где ведутся реставрационные работы. Здесь проверке подверглись 350 человек, в том числе около сотни иностранных граждан.
Как отмечается, в результате 25 нарушителей миграционного законодательства были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.
Также полиция выявила четырех граждан, своевременно не вставших на воинский учет, добавили в региональном главке.
В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию
29 сентября 2025, 09:42