Песков объяснил важность хоккейного матча между Россией и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Проведение хоккейного матча между РФ и США могло бы стать хорошим обрамлением возможных подвижек в отношениях двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков сообщил, что никаких подвижек в вопросе возможного проведения хоккейного матча между РФ США пока нет.

"Это очень важно, это было бы здорово, и это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях", - сказал Песков.