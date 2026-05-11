Песков объяснил важность хоккейного матча между Россией и США - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
19:05 11.05.2026 (обновлено: 22:52 11.05.2026)
Песков объяснил важность хоккейного матча между Россией и США

Песков: хоккейный матч России и США мог бы обрамить подвижки в отношениях стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение хоккейного матча между РФ и США могло бы стать хорошим обрамлением возможных подвижек в отношениях двух стран.
  • Песков добавил, что сейчас никаких подвижек в вопросе возможного проведения матча и в двусторонних отношениях РФ и США нет.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Проведение хоккейного матча между РФ и США могло бы стать хорошим обрамлением возможных подвижек в отношениях двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, Песков сообщил, что никаких подвижек в вопросе возможного проведения хоккейного матча между РФ и США пока нет.
"Это очень важно, это было бы здорово, и это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента при этом добавил, что никаких подвижек в двусторонних отношениях РФ и США сейчас нет и они "по-прежнему на нуле".
