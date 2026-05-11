Песков объяснил важность хоккейного матча между Россией и США

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Проведение хоккейного матча между РФ и США могло бы стать хорошим обрамлением возможных подвижек в отношениях двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это очень важно, это было бы здорово, и это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента при этом добавил, что никаких подвижек в двусторонних отношениях РФ и США сейчас нет и они "по-прежнему на нуле".