"Оттава" с россиянкой в составе вышла в финал плей-офф PWHL - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
08:21 11.05.2026 (обновлено: 10:43 11.05.2026)
"Оттава" с россиянкой в составе вышла в финал плей-офф PWHL

Две передачи Кадировой помогли "Оттаве" обыграть "Бостон" и выйти в финал PWHL

  • "Оттава Чардж" обыграла "Бостон Флит" в четвертом матче серии полуфинала плей-офф PWHL.
  • Встреча завершилась со счетом 4:3.
  • "Оттава" выиграла серию до трех побед со счетом 3-1.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Оттава Чардж" на своем льду во втором овертайме обыграла "Бостон Флит" в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
Встреча в Оттаве завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяек, в составе которых отличились Сара Возневич (7-я минута), Ребекка Лесли (24), Брук Хобсон (33) и Микела Кава (82). У "Бостона" шайбы забросили Шай Малоуни (26), Меган Келлер (27) и Софи Ширли (27).
Российская нападающая "Оттавы" Фануза Кадирова записала на свой счет две результативные передачи. Всего на ее счету 5 (2 гола + 3 передачи) очков в четырех матчах плей-офф. Россиянка лидирует в списке лучших бомбардиров плей-офф текущего сезона.
"Оттава" выиграла серию до трех побед со счетом 3-1. В финале плей-офф лиги клуб сыграет с победителем полуфинала "Миннесота Фрост" - "Монреаль Виктори" (счет в серии 2-2).
