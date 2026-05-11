"Оттава" с россиянкой в составе вышла в финал плей-офф PWHL

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Оттава Чардж" обыграла "Бостон Флит" в четвертом матче серии полуфинала плей-офф PWHL.
- Встреча завершилась со счетом 4:3.
- "Оттава" выиграла серию до трех побед со счетом 3-1.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Оттава Чардж" на своем льду во втором овертайме обыграла "Бостон Флит" в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
Встреча в Оттаве завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяек, в составе которых отличились Сара Возневич (7-я минута), Ребекка Лесли (24), Брук Хобсон (33) и Микела Кава (82). У "Бостона" шайбы забросили Шай Малоуни (26), Меган Келлер (27) и Софи Ширли (27).
Российская нападающая "Оттавы" Фануза Кадирова записала на свой счет две результативные передачи. Всего на ее счету 5 (2 гола + 3 передачи) очков в четырех матчах плей-офф. Россиянка лидирует в списке лучших бомбардиров плей-офф текущего сезона.
"Оттава" выиграла серию до трех побед со счетом 3-1. В финале плей-офф лиги клуб сыграет с победителем полуфинала "Миннесота Фрост" - "Монреаль Виктори" (счет в серии 2-2).