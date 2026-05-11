"Оттава" с россиянкой в составе вышла в финал плей-офф PWHL

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Оттава Чардж" на своем льду во втором овертайме обыграла "Бостон Флит" в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

"Оттава" выиграла серию до трех побед со счетом 3-1. В финале плей-офф лиги клуб сыграет с победителем полуфинала "Миннесота Фрост" - "Монреаль Виктори" (счет в серии 2-2).