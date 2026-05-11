"Миннесота" сравняла счет в серии 1/4 финала с "Сан-Антонио"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Миннесота Тимбервулвз" на своем паркете обыграла "Сан-Антонио Спёрс" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (36), также дабл-дабл оформил Руди Гобер (11 очков, 13 подборов). У "Спёрс" самыми результативными стали Де'Аарон Фокс и Дилан Харпер (оба - по 24 очка).
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующие два матча пройдут 12 и 15 мая в Сан-Антонио.
