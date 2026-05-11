Рейтинг@Mail.ru
"Миннесота" сравняла счет в серии 1/4 финала с "Сан-Антонио" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:28 11.05.2026 (обновлено: 09:43 11.05.2026)
"Миннесота" сравняла счет в серии 1/4 финала с "Сан-Антонио"

"Миннесота" обыграла "Сан-Антонио" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА

© Фото : Соцсети БК "Миннесота Тимбервулвз"Баскетболист клуба "Миннесота Тимбервулвз" Энтони Эдвардс
Баскетболист клуба Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Фото : Соцсети БК "Миннесота Тимбервулвз"
Баскетболист клуба "Миннесота Тимбервулвз" Энтони Эдвардс. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Сан-Антонио Сперс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
  • Счет в серии стал 2-2.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Миннесота Тимбервулвз" на своем паркете обыграла "Сан-Антонио Спёрс" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (36), также дабл-дабл оформил Руди Гобер (11 очков, 13 подборов). У "Спёрс" самыми результативными стали Де'Аарон Фокс и Дилан Харпер (оба - по 24 очка).
НБА
11 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
Миннесота
114 : 109
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующие два матча пройдут 12 и 15 мая в Сан-Антонио.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Нью-Йорк" вышел в полуфинал плей-офф НБА
Вчера, 01:36
 
БаскетболСан-АнтониоДе'Аарон ФоксРуди ГоберСан-Антонио СпёрсНБАМиннесота Тимбервулвс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала