"Нью-Йорк" вышел в полуфинал плей-офф НБА

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующий раунд.
Встреча в Филадельфии завершилась победой гостей со счетом 144:114 (43:24, 38:33, 41:26, 22:31). Самым результативным игроком матча стал защитник "Никс" Майлз Макбрайд, набравший 25 очков. Его партнер по команде Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач. У "Филадельфии" 24 очка в активе Джоэла Эмбиида.
"Нью-Йорк" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0. В финале Восточной конференции "Никс" сыграют с победителем пары "Детройт Пистонс" - "Кливленд Кавальерс".