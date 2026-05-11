"Нью-Йорк" вышел в полуфинал плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
01:36 11.05.2026 (обновлено: 01:37 11.05.2026)
"Нью-Йорк" вышел в полуфинал плей-офф НБА

"Нью-Йорк" обыграл "Филадельфию" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нью-Йорк Никс» обыграл «Филадельфию Севенти Сиксерс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА со счетом 144:114 и вышел в полуфинал.
  • Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Майлз Макбрайд, набравший 25 очков.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующий раунд.
Встреча в Филадельфии завершилась победой гостей со счетом 144:114 (43:24, 38:33, 41:26, 22:31). Самым результативным игроком матча стал защитник "Никс" Майлз Макбрайд, набравший 25 очков. Его партнер по команде Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач. У "Филадельфии" 24 очка в активе Джоэла Эмбиида.
НБА
10 мая 2026 • начало в 22:30
Завершен
Филадельфия
114 : 144
Нью-Йорк
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нью-Йорк" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0. В финале Восточной конференции "Никс" сыграют с победителем пары "Детройт Пистонс" - "Кливленд Кавальерс".
