МИД Китая заявил о высоком уровне развития отношений с Россией

ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Китайско-российские отношения поддерживают высокий уровень развития, внося стабильность в мир, полный неопределенности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают высокий уровень развития, внося значительную стабильность в мир, полный перемен и неопределенности", - заявил Го Цзякунь.