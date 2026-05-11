Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая заявил о высоком уровне развития отношений с Россией - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 11.05.2026
МИД Китая заявил о высоком уровне развития отношений с Россией

МИД КНР: отношения с Россией вносят стабильность в мир, полный неопределенности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайско-российские отношения поддерживают высокий уровень развития.
  • По заявлению официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, эти отношения вносят стабильность в мир, полный неопределенности.
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Китайско-российские отношения поддерживают высокий уровень развития, внося стабильность в мир, полный неопределенности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают высокий уровень развития, внося значительную стабильность в мир, полный перемен и неопределенности", - заявил Го Цзякунь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Трамп во время визита в Китай обсудит Россию и Иран, пишет Reuters
10 мая, 22:14
 
В миреКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала