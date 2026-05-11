Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Риме

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый раунд турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче третьего круга девятая ракетка мира Медведев одержал волевую победу над испанцем Пабло Льямасом Руисом (139-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.
В четвертом раунде 30-летний россиянин сыграет против победителя встречи между итальянцем Флавио Коболли (12) и аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте (69).