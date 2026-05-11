Медведев и Рублев стали героями пранка на "Мастерсе" в Риме

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первая и вторая ракетка России Даниил Медведев и Андрей Рублев стали участниками розыгрыша на турнире серии "Мастерс" в Риме, в ходе которого во время интервью со спортсменами разбивается "бесценная" античная ваза.

По задумке розыгрыша археолог и теннисисты должны сделать совместное фото около элемента посуды, который якобы был выкопан в период до нашей эры на месте, где сейчас находятся теннисные корты. В один из моментов Ниссен задевает сосуд, после чего он падает на землю и разбивается. Позднее теннисистам сообщают, что это розыгрыш, а ваза не представляет собой действительно ценный экспонат. Услышав это, игроки с облегчением начинают смеяться.