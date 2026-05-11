Медведев и Рублев стали героями пранка на "Мастерсе" в Риме

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первая и вторая ракетка России Даниил Медведев и Андрей Рублев стали участниками розыгрыша на турнире серии "Мастерс" в Риме, в ходе которого во время интервью со спортсменами разбивается "бесценная" античная ваза.
Видеоролик опубликован в соцсетях соревнований. Зачинщиками розыгрыша стали бельгийский теннисист Зизу Бергс, завершивший выступление на "Мастерсе" после первого раунда, и актриса Марит Ниссен, исполняющая роль археолога.
По задумке розыгрыша археолог и теннисисты должны сделать совместное фото около элемента посуды, который якобы был выкопан в период до нашей эры на месте, где сейчас находятся теннисные корты. В один из моментов Ниссен задевает сосуд, после чего он падает на землю и разбивается. Позднее теннисистам сообщают, что это розыгрыш, а ваза не представляет собой действительно ценный экспонат. Услышав это, игроки с облегчением начинают смеяться.
Помимо Медведева и Рублева в розыгрыше также участие приняли китайский теннисист Чжан Чжичжэнь, чешка Каролина Мухова, полька Ига Швёнтек, британка Кэти Боултер, немка Ева Лис, грек Стефанос Циципас, канадка Виктория Мбоко, американец Томми Пол, итальянцы Жасмин Паолини и Маттео Берреттини, а также первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
