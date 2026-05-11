Мадьяр назвал Казахстан ключевым партнером Венгрии в Центральной Азии - РИА Новости, 11.05.2026
17:31 11.05.2026
Мадьяр назвал Казахстан ключевым партнером Венгрии в Центральной Азии

Мадьяр поблагодарил Токаева за поздравление с победой партии "Тиса" на выборах

11.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадьяр назвал Казахстан ключевым партнером Венгрии в Центральной Азии.
  • Он подтвердил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном в различных сферах.
  • Премьер Венгрии поблагодарил Токаева за поздравление в связи с победой партии "Тиса" на венгерских выборах.
АСТАНА, 11 мая - РИА Новости. Премьер Венгрии Петер Мадьяр в своем послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву назвал республику ключевым партнером в Центральной Азии, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Как отмечается, Мадьяр поблагодарил Токаева за поздравление в связи с победой партии "Тиса" на венгерских выборах.
«

"Премьер-министр назвал Казахстан ключевым партнером Венгрии в Центральной Азии и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении.

