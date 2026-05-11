Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" проиграл "Динамо" и не смог сместить "Зенит" с первого места - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:04 11.05.2026 (обновлено: 22:27 11.05.2026)
"Краснодар" проиграл "Динамо" и не смог сместить "Зенит" с первого места

"Краснодар" проиграл "Динамо" и не смог вернуться на первое место в РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Краснодар" проиграл московскому "Динамо" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:2.
  • Капитан и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по количеству голевых передач за сезон.
  • По итогам тура "Краснодар" уступил первое место "Зениту".
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Краснодар" на выезде проиграл московскому "Динамо" в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 1
Краснодар
48‎’‎ • Константин Тюкавин
(Хуан Касерес)
90‎’‎ • Иван Сергеев
32‎’‎ • Диего
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в понедельник на московском стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Константин Тюкавин (48-я минута) и Иван Сергеев (90+3). У гостей мяч забил Диего Коста (32). На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален главный тренер "бело-голубых" Ролан Гусев.
Капитан и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по количеству голевых передач за сезон. Пас на Косту стал для него 16-м в нынешнем розыгрыше первенства. Он повторил рекорд полузащитника Дмитрия Лоськова ("Локомотив", сезон-2003), бразильского нападающего Халка ("Зенит", сезон-2015/16) и полузащитника Максима Глушенкова ("Локомотив", сезон-2023/24).
Игроки, тренеры и судьи вышли на игру с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг. Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес внук участника Великой Отечественной войны, заслуженного артиста РСФСР и болельщика "Динамо" Юрия Никулина. Юрий Никулин - младший вышел на поле с портретом своего дедушки.
Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил первое место петербургскому "Зениту" (65), который в воскресенье обыграл "Сочи" (2:1). "Динамо" (42) занимает восьмую строчку.
В заключительном туре, все матчи которого пройдут 17 мая, "Краснодар" примет "Оренбург", а "Динамо" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой".
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Спартак" нанес поражение "Рубину" и сохранил шансы на бронзовые медали РПЛ
Вчера, 19:28
 
ФутболСпортДиего КостаКонстантин ТюкавинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)КраснодарЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала