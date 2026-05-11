"Краснодар" проиграл "Динамо" и не смог сместить "Зенит" с первого места

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Краснодар" проиграл московскому "Динамо" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:2.
- Капитан и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по количеству голевых передач за сезон.
- По итогам тура "Краснодар" уступил первое место "Зениту".
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Краснодар" на выезде проиграл московскому "Динамо" в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в понедельник на московском стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Константин Тюкавин (48-я минута) и Иван Сергеев (90+3). У гостей мяч забил Диего Коста (32). На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален главный тренер "бело-голубых" Ролан Гусев.
Капитан и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по количеству голевых передач за сезон. Пас на Косту стал для него 16-м в нынешнем розыгрыше первенства. Он повторил рекорд полузащитника Дмитрия Лоськова ("Локомотив", сезон-2003), бразильского нападающего Халка ("Зенит", сезон-2015/16) и полузащитника Максима Глушенкова ("Локомотив", сезон-2023/24).
Игроки, тренеры и судьи вышли на игру с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг. Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес внук участника Великой Отечественной войны, заслуженного артиста РСФСР и болельщика "Динамо" Юрия Никулина. Юрий Никулин - младший вышел на поле с портретом своего дедушки.
Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил первое место петербургскому "Зениту" (65), который в воскресенье обыграл "Сочи" (2:1). "Динамо" (42) занимает восьмую строчку.