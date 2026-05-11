Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шведский хоккеист Фредрик Классон внесен в базу данных сайта "Миротворец".
- Спортсмену вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Шведский хоккеист московского "Динамо" Фредрик Классон внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Классона внесены в базу "Миротворца" 10 мая. Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Дзюдоистку Курбонмамадову внесли в базу "Миротворца"
27 декабря 2025, 00:39