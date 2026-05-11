Шведский хоккеист "Динамо" попал в базу "Миротворца"

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Шведский хоккеист московского "Динамо" Фредрик Классон внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Персональные данные Классона внесены в базу "Миротворца" 10 мая. Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции.