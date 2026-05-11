18:53 11.05.2026 (обновлено: 18:56 11.05.2026)
В Кремле высказались о возможном хоккейном матче между США и Россией

Песков: подвижек по проведению хоккейных матчей между Россией и США пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подвижек по организации хоккейных матчей между игроками КХЛ и НХЛ в России и США пока нет.
  • Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подвижек по организации хоккейных матчей в России и США между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Пока нет никаких подвижек в этом плане", - ответил Песков на вопрос о возможной организации матчей.
Президент США Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в РФ и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.
ХоккейРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
