"Локо" и "Ак Барс" сразятся за чемпионство: интриги финала Кубка Гагарина

Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" встретятся в решающей серии плей-офф КХЛ. Казанцы могу установить новый рекорд лиги, а "железнодорожники" защитить чемпионский титул. О главных интригах финала Кубка Гагарина — в материале РИА Новости.

Ремейк дебютного сезона КХЛ

Для Континентальной хоккейной лиги противостояние ярославского "Локомотива" и казанского "Ак Барса" в финале Кубка Гагарина имеет историческое значение. Именно эти две команды встретились друг с другом в решающей серии плей-офф первого сезона КХЛ. В розыгрыше-2008/09, когда в лиге еще не было деления на конференции, а в первых двух раундах кубкового турнира серии длились до трех побед, "железнодорожники" на пути к финалу без проблем поочередно обыграли "Нефтехимик" (3-1), "Спартак" (3-0) и магнитогорский "Металлург" (4-1), а казанцы разобрались с "Барысом" (3-0), "Авангардом" (3-2) и столичным "Динамо" (4-2).

В решающей битве сильнее оказались хоккеисты "Ак Барса", а сама серия продлилась до седьмого матча — та игра завершилась со счетом 1:0 в пользу казанцев, а автором единственной и победной шайбы стал легенда "барсов" и нынешний президент КХЛ Алексей Морозов. Очевидно, ту серию отлично помнит Сергей Звягин. Сегодняшний ассисент главного тренера "Локомотива" был тогда запасным вратарем ярославской команды, и сейчас он явно желает добиться реванша спустя 17 лет. Звягин, к слову, был сменщиком Георгия Гелашвили, который ныне является тренером вратарей в штабе "Ак Барса".

Исторической серия "Локо" с "Ак Барсом" станет и непосредственно для Кубка Гагарина. На главном трофее лиги "нетронутой" осталась лишь одна шайба из тех 17-ти, которыми украшен кубок. В случае победы казанской команды круг из шайб замкнется на первом обладателе Кубка Гагарина, в случае триумфа ярославцев — на последнем на сегодняшний день победителе.

"Ак Барс" замахнется на рекорд?

Для "Локомотива" этот финал Кубка Гагарина станет четвертым в истории клуба и третьим — подряд. "Железнодорожники" оказались лишь второй командой КХЛ после ЦСКА, кому удалось трижды кряду пробиться в решающую серию сезона лиги (при этом столичные армейцы, если не считать досрочно завершенный сезон-2019/20, сыграли в пяти подряд финалах. Ярославский коллектив в случае победы также может войти в историю как четвертый клуб, кому удалось завоевать Кубок Гагарина два раза подряд: ранее это достижение покорилось "Ак Барсу" (2009 и 2010 года), столичному "Динамо" (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023).

Казанцы уже повторили рекорд лиги по количеству участий в финальной серии плей-офф КХЛ. Для "барсов" этот финал Кубка Гагарина стал шестым в истории клуба. Столько же попыток завоевать трофей было у ЦСКА — последний раз казанцы играли в финале в 2023 году как раз против армейцев (3-4), которые с тех пор дальше второго раунда еще не проходили. В случае чемпионства "Ак Барс" установит новый рекорд лиги и станет ее самым титулованным клубом. На данный момент казанцы делят лидерство с ЦСКА и магнитогорским "Металлургом" по количеству выигранных Кубков Гагарина (у всех — по три). Если подопечные Анвара Гатиятулина добьются успеха, то лозунги про "Кубок Татарина" вновь станут актуальными.

Путь к финалу

"Локомотив" в статусе действующего обладателя Кубка Гагарина после уверенных побед над "Спартаком" (4-1) и "Салаватом Юлаевым" (4-0) пережил настоящий триллер в битве с "Авангардом". "Железнодорожники" встретились с омичами в розыгрыше плей-офф третий сезон подряд, но в этом году ярославцы были как никогда близки к досрочному вылету из гонки за главный трофей лиги.

33 секунды — ровно столько было на секундомере до конца основного времени шестого матча серии, когда "Авангард" вел у "Локомотива" со счетом 2:0 и был в одном шаге от выхода в финал. Но "железнодорожники" нашли в себе силы спастись и оформить героический камбэк, а в седьмом матче добыть не менее великую победу, отыгравшись со счета 1:3 и решив в свою пользу исход серии во втором овертайме (4:3).

"Ак Барс" же преодолел первые три раунда плей-офф с наименьшим числом потерь. В сериях против "Трактора" (4-1), минского "Динамо" (4-0) и "Металлурга" (4-1) подопечные Анвара Гатиятулина проиграли суммарно всего лишь два матча. При этом нельзя сказать, что казанцы ураганом прошлись по своим соперникам, как могло бы показаться, если исходить из результатов самих исходов противостояний. "Барсы" по ходу всего плей-офф набирали все более мощный ход и на глазах обрастали мясом, а в битвах со своими оппонентами очень умело использовали их слабые стороны и эффективно наказывали за ошибки, при этом максимально нейтрализуя их сильные качества и преимущества.

Опыт Хартли, дебют Гатиятулина

Для главного тренера "Локомотива" Боба Хартли этот финал Кубка Гагарина станет третьим в его карьере в КХЛ. Предыдущие два раза он доходил до ключевой серии всего сезона лиги в качестве рулевого "Авангарда": в 2019 году его команда уступила ЦСКА (0-4), а в 2021-м взяла реванш у "красно-синих" (4-2). Примечательно, что в тех двух сезонах оба раза на пути к финалу команда Хартли обыгрывала "Ак Барс" — в 2019-м подопечные канадского тренера выиграли в четырех матчах серии первого раунда, а 2021-м взяли верх в семи матчах серии полуфинала Кубка Гагарина.

« "Нас ждет повторение первого финала, в этом противостоянии есть историческая ценность для КХЛ. "Ак Барс" – очень сильная команда, они полностью заслужили выход в финал. Да, у соперника был сложный старт регулярки, но вторую часть чемпионата они провели блестяще. Возможно, "Ак Барс" является самой стабильной командой в этом плей-офф. Реванш за 2009 год? Это далекая история. Мне кажется, что во времена первого финала КХЛ еще гастролировали "Битлз". Что касается моего личного противостояния с "Ак Барсом" и успешным опытом работы против казанцев, то это новый вызов для меня. Даже если и был рецепт, то он устарел. Тогда были веселые серии. Помню три поражения в Балашихе, четыре победы в Казани. Дикая история, но сейчас все поменялось", — цитирует Боба Хартли пресс-служба КХЛ.

Для визави главного тренера "Локомотива" Анвара Гатиятулина этот финал станет первым в его тренерской карьере в КХЛ. С момента своего дебюта в главной лиге страны Анвар Рафаилович дальше полуфинала плей-офф еще не проходил. Перед стартом столь особенной для себя серии наставник "Ак Барса" вспомнил одну из своих побед, добытых на других уровнях — с командой школьной академии челябинского "Трактора" на одном из детских турниров

« "Мы с 2000-м годом рождения, ребятами 11-12 лет вышли в финал – тоже, кстати, против "Локомотива". В то время по эмоциям это было сопоставимо с победой на Олимпиаде. Нельзя недооценивать эти воспоминания. Алексей Пустозеров в том матче забил два гола, Даниил Исаев, может, не играл, но был у "Локомотива". Сейчас мы прошли длинный путь и заслужили возможность бороться за цель, к которой шли – вся концентрация на этом. В финале любой фактор может быть решающим. Как узнали соперника, разобрали его с ребятами, было время и показать что-то, и акцентировать внимание на наших действиях. Важно использовать свои активные отрезки, вовремя переключаться, когда инициатива у соперника. Сосредоточены на том, чтобы минимизировать его сильные стороны. Понимаем, что соперник силен – важен будет и характер, и реализация моментов", — приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне "Локомотив" и "Ак Барс" провели два очных матчах в рамках регулярного чемпионата. В октябре минимальную победу со счетом 1:0 в Казани добыли хозяева площадки, а в ноябре ярославцы у себя дома уверенно взяли реванш (3:1).

Особенная дуэль для Радулова

В серии "Локомотива" и "Ак Барса" хватает индивидуальных переплетений. В составе обеих команд есть игроки, для кого грядущая встреча с соперником в битве за Кубок Гагарина будет особенной и личной.

© Фото : Пресс-служба ХК "Локомотив" (Ярославль) Хоккеист "Локомотива" Александр Радулов в матче против "Ак Барса"

В стане "железнодорожников" среди всех выделяется Александр Радулов. Перед переходом в "Локомотив" летом 2024-го уникальный ветеран КХЛ выступал как раз за "Ак Барс" и даже в одно время был капитаном казанской команды. Вместе с "барсами" Радулов дошел до финала плей-офф в 2023 году, но его команда уступила ЦСКА в семи матчах. Следующий сезон после той неудачи сложился и для "Ак Барса", и конкретно для Радулова заметно хуже, и по итогам розыгрыша-2023/24 казанский клуб принял решение попрощаться со звездным форвардом — в "Ак Барсе" посчитали, что Александр ввиду его возраста не соответствует требованиям и амбициям команды, которая взяла курс на серьезное обновление под руководством Гатиятулина. У самого Радулова, по его словам, обиды на Казань не осталось, но для него встреча со своей бывшей командой явно будет принципиальной.

У "Ак Барса" же в составе имеются сразу два хоккеиста, кому будет что доказать "Локомотиву". Таким является, например, Алексей Марченко. Опытный защитник и капитан казанской команды в свое время имел аналогичный статус в ярославском клубе. За "железнодорожников" Марченко выступал с 2020 по 2023 годы, но по итогам сезона-2022/23 "Локомотив" принял решение попрощаться с игроком и досрочно расторгнуть с ним контракт. В руководстве клуба посчитали, что Алексей имеет чересчур много проблем со здоровьем для игрока с большим по деньгам контрактом. Однако сейчас в свои 34 года Марченко является одним из лидеров "Ак Барса".

Особенную связь с "Локомотивом" имеет и Григорий Денисенко. Уроженец новосибирска является воспитанником ярославского хоккея, вместе с "железнодорожниками" он выиграл Кубок Харламова в 2019-м и в том же году достиг с командой победы на молодежном Кубке мира. Однако пробиваться в основной состав главной команды в КХЛ форвард отказался: выбранный "Флоридой Пантерз" на драфте НХЛ-2018 Денисенко весной 2020 года принял решение попробовать свои силы в Америке.