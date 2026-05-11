Молодые игроки благодарны тренеру Игдисамову, заявил Фиров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Футболист московского ЦСКА Имран Фиров заявил журналистам, что молодые игроки благодарны исполняющему обязанности главного тренера команды Дмитрию Игдисамову.
В понедельник ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России. 18-летний Фиров дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в составе армейцев, отметился победным голом и отдал результативную передачу. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
"Хочу сказать спасибо тренеру, он доверил игровое время. Мы вышли с пацанами, с командой отыгрываться", - сказал Фиров.
Футболист отметил, что игра команды схожа с той, которую Игдисамов ставил в молодежном ЦСКА.
"Огромную работу с нами он проделал, и мы все, молодые пацаны, которые из "молодежки", благодарны ему", - добавил спортсмен.
"Все поддержали, все сказали: "Молодец, спасибо". Сплоченная команда у нас, все друг друга поддерживают, нет такого, что кто-то не поддержал. Все говорили: "Молодец, давай дальше больше". Мне кажется, благодаря вере, силе воли мы перевернули матч. Играли до последнего, не сдавались. Верили, что ЦСКА может победить", - добавил он.