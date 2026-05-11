Руне пропустит "Ролан Гаррос" по состоянию здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хольгер Руне принял решение пропустить оставшуюся часть грунтового сезона АТР.
- Датчанин не выступает с октября 2025 года из-за травмы ахиллова сухожилия и перенесенной операции по поводу полного разрыва ахилла.
- Руне анонсировал свое возвращение на турнире в Гамбурге, который пройдет 17–23 мая.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывший четвертый номер мирового рейтинга датчанин Хольгер Руне принял решение пропустить оставшуюся часть грунтового сезона Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Руне не выступает с октября 2025 года из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной на турнире в Стокгольме. Он перенес операцию по поводу полного разрыва ахилла. В апреле датчанин анонсировал свое возвращение на турнире в немецком Гамбурге, который пройдет 17-23 мая. Основная сетка Открытого чемпионата Франции стартует 24 мая, после чего начнется травяная часть сезона.
"Трудное решение - не играть на грунте, но правильное. С нетерпением жду встречи со всеми вами на траве. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку на протяжении моей реабилитации. Увидимся совсем скоро", - написал Руне в соцсети Х.
Руне 23 года. На его счету пять титулов АТР. В текущем мировом рейтинге он занимает 40-е место. На "Ролан Гаррос" спортсмен дважды доходил до четвертьфинала.
