Жирков назвал удаление Гусева в матче с "Краснодаром" незаслуженным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член тренерского штаба московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Жирков заявил, что главный тренер команды Ролан Гусев был незаслуженно удален в матче с "Краснодаром".
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Член тренерского штаба московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Жирков заявил, что главный тренер команды Ролан Гусев был незаслуженно удален в матче с "Краснодаром" в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"Даже не видел, за что удалили Гусева. Как и все тренеры, он выходил к полю и эмоционально подсказывал что-то игрокам. Думаю, получил карточки незаслуженно", - сказал Жирков журналистам.