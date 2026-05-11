Жирков назвал удаление Гусева в матче с "Краснодаром" незаслуженным - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
23:06 11.05.2026
Жирков назвал удаление Гусева в матче с "Краснодаром" незаслуженным

Жирков: тренера "Динамо" Гусева незаслуженно удалили в матче РПЛ с "Краснодаром"

  • Член тренерского штаба московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Жирков заявил, что главный тренер команды Ролан Гусев был незаслуженно удален в матче с "Краснодаром".
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Член тренерского штаба московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Жирков заявил, что главный тренер команды Ролан Гусев был незаслуженно удален в матче с "Краснодаром" в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
В понедельник "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1, на 90-й минуте Гусев получил вторую желтую карточку и был удален. В протоколе указано, что тренер получил оба предупреждения за несогласие с решением арбитра, выраженное словом и жестом.
"Даже не видел, за что удалили Гусева. Как и все тренеры, он выходил к полю и эмоционально подсказывал что-то игрокам. Думаю, получил карточки незаслуженно", - сказал Жирков журналистам.
