"Это не только усилия Талалаева": в "Балтике" оценили итоги сезона в РПЛ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов заявил РИА Новости, что руководство клуба довольно работой главного тренера команды Андрея Талалаева в нынешнем сезоне.

В воскресенье московский "Локомотив" обыграл "Балтику" (1:0) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Калининградская команда с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице. После поражения от железнодорожников "Балтика" потеряла шансы завоевать бронзовые медали чемпионата.