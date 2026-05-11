Гауфф вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Риме и сыграет с Андреевой

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Иву Йович в четвертом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 6:2 в пользу третьей сеяной турнира. У Йович, занимающей 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), был 16-й номер посева. Матч продолжался 2 часа 45 минут.