23:59 11.05.2026 (обновлено: 00:13 12.05.2026)
"Лишили нас мечты": Лунев объяснил принципиальность игры с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев назвал матч против «Краснодара» принципиальным.
  • «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.
  • Лунев выразил желание поменять результат матча 29-го тура на итог кубковой встречи, в которой «Динамо» проиграло «Краснодару».
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" был принципиальным для футболистов московского "Динамо", потому что соперник лишил "бело-голубых" мечты, обыграв их в Кубке России, заявил вратарь столичного клуба Андрей Лунев.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил первое место петербургскому "Зениту" (65), "Динамо" (42) занимает восьмую строчку. 7 мая "бело-голубые" в ответной встрече финала пути РПЛ Кубка России проиграли "Краснодару" и выбыли из турнира.
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 1
Краснодар
48‎’‎ • Константин Тюкавин
(Хуан Касерес)
90‎’‎ • Иван Сергеев
32‎’‎ • Диего
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Это был принципиальный матч. У нас свои долги. Они лишили нас мечты три дня назад. Нашей мечты, мечты многих наших болельщиков. До этого они стали чемпионами в нашей игре, нам не дали стать чемпионами. Тут много всего. Это было дело чести и принципа, чтобы дома их обыграть", - сказал Лунев журналистам.
Голкипер добавил, что хотел бы поменять результат матча 29-го тура на итог кубковой встречи.
"Сегодняшний матч в турнирной таблице нам ничего не давал. А три дня назад у нас была возможность взять трофей", - отметил он.
