"Лишили нас мечты": Лунев объяснил принципиальность игры с "Краснодаром"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" был принципиальным для футболистов московского "Динамо", потому что соперник лишил "бело-голубых" мечты, обыграв их в Кубке России, заявил вратарь столичного клуба Андрей Лунев.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил первое место петербургскому "Зениту" (65), "Динамо" (42) занимает восьмую строчку. 7 мая "бело-голубые" в ответной встрече финала пути РПЛ Кубка России проиграли "Краснодару" и выбыли из турнира.
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
48’ • Константин Тюкавин
90’ • Иван Сергеев
32’ • Диего
"Это был принципиальный матч. У нас свои долги. Они лишили нас мечты три дня назад. Нашей мечты, мечты многих наших болельщиков. До этого они стали чемпионами в нашей игре, нам не дали стать чемпионами. Тут много всего. Это было дело чести и принципа, чтобы дома их обыграть", - сказал Лунев журналистам.
Голкипер добавил, что хотел бы поменять результат матча 29-го тура на итог кубковой встречи.
"Сегодняшний матч в турнирной таблице нам ничего не давал. А три дня назад у нас была возможность взять трофей", - отметил он.