Сперцян назвал личную статистику важным моментом - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
23:57 11.05.2026 (обновлено: 00:14 12.05.2026)
Сперцян назвал личную статистику важным моментом

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян
Полузащитник Краснодара Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитан футбольного клуба "Краснодар" полузащитник Эдуард Сперцян заявил, что он знал о повторении рекорда по количеству голевых передач в чемпионате России за сезон, и назвал личную статистику важным моментом.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" в гостях уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2.
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 1
Краснодар
48‎’‎ • Константин Тюкавин
(Хуан Касерес)
90‎’‎ • Иван Сергеев
32‎’‎ • Диего
(Эдуард Сперцян)
"Удача была не на нашей стороне. В футболе такое бывает. Мы не реализовали наши моменты", - сказал Сперцян журналистам.
Единственный мяч "Краснодара" забил Диего Коста, которому ассистировал Сперцян. На счету футболиста сборной Армении стало 16 голевых передач в текущем сезоне. Он повторил рекорд полузащитника Дмитрия Лоськова ("Локомотив", сезон-2003), бразильского нападающего Халка ("Зенит", сезон-2015/16) и полузащитника Максима Глушенкова ("Локомотив", сезон-2023/24).
"Про рекорд я знал, но вроде сейчас только сравнялся, а не побил", - признался капитан "Краснодара".
На вопрос о важности личной статистики Сперцян ответил:
"Да, это важный момент - помогать команде во всем. Мы очень много работаем. Голевые передачи - большая заслуга ребят, которые терпят тренировочный процесс, где у меня многое не получается. Но они терпят и верят. Шансы на победу в чемпионате еще есть, будем делать все возможное".
Петербургский "Зенит" за тур до конца чемпионата с 65 очками опережает "Краснодар" на два балла и имеет преимущество по личным встречам в случае равенства очков. В заключительном туре, матчи которого пройдут 17 мая, "Зенит" в гостях сыграет с "Ростовом", а "Краснодар" примет "Оренбург".
