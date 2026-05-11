Сперцян назвал личную статистику важным моментом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эдуард Сперцян заявил, что личная статистика для него важна.
- Он сообщил, что знал о повторении рекорда по количеству голевых передач в чемпионате России за сезон.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитан футбольного клуба "Краснодар" полузащитник Эдуард Сперцян заявил, что он знал о повторении рекорда по количеству голевых передач в чемпионате России за сезон, и назвал личную статистику важным моментом.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" в гостях уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2.
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
48’ • Константин Тюкавин
90’ • Иван Сергеев
32’ • Диего
"Удача была не на нашей стороне. В футболе такое бывает. Мы не реализовали наши моменты", - сказал Сперцян журналистам.
Единственный мяч "Краснодара" забил Диего Коста, которому ассистировал Сперцян. На счету футболиста сборной Армении стало 16 голевых передач в текущем сезоне. Он повторил рекорд полузащитника Дмитрия Лоськова ("Локомотив", сезон-2003), бразильского нападающего Халка ("Зенит", сезон-2015/16) и полузащитника Максима Глушенкова ("Локомотив", сезон-2023/24).
"Про рекорд я знал, но вроде сейчас только сравнялся, а не побил", - признался капитан "Краснодара".
На вопрос о важности личной статистики Сперцян ответил:
"Да, это важный момент - помогать команде во всем. Мы очень много работаем. Голевые передачи - большая заслуга ребят, которые терпят тренировочный процесс, где у меня многое не получается. Но они терпят и верят. Шансы на победу в чемпионате еще есть, будем делать все возможное".