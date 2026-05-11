Гендиректор "Нижнего Новгорода" рассказал о причинах замены Лесового

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Виталий Карасев сообщил журналистам, что нападающий команды Даниил Лесовой из-за проблем с коленом попросил замену в матче 29-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.

"У Лесового проблемы с коленом, он сам попросил замену", - заявил Карасев.

"Сефас не выполнил то, что тренер от него хотел", - сказал Карасев.