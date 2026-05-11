Гендиректор "Нижнего Новгорода" рассказал о причинах замены Лесового

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Виталий Карасев сообщил журналистам, что нападающий команды Даниил Лесовой из-за проблем с коленом попросил замену в матче 29-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. Лесовой забил мяч на 44-й минуте и был заменен в перерыве.
"У Лесового проблемы с коленом, он сам попросил замену", - заявил Карасев.
Также функционер объяснил решение главного тренера Вадима Гаранина заменить на 42-й минуте полузащитника Реналдо Сефаса.
"Сефас не выполнил то, что тренер от него хотел", - сказал Карасев.
"Нижний Новгород" довел безвыигрышную серию до восьми встреч и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 22 очками.