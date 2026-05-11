Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Нижнего Новгорода" рассказал о причинах замены Лесового - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:26 11.05.2026
Гендиректор "Нижнего Новгорода" рассказал о причинах замены Лесового

Гендиректор "Нижнего Новгорода": у Лесового возникли проблемы с коленом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгрок ФК "Динамо" Даниил Лесовой
Игрок ФК Динамо Даниил Лесовой - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий команды "Нижний Новгород" Даниил Лесовой попросил замену в матче 29-го тура чемпионата России по футболу из-за проблем с коленом.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Виталий Карасев сообщил журналистам, что нападающий команды Даниил Лесовой из-за проблем с коленом попросил замену в матче 29-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. Лесовой забил мяч на 44-й минуте и был заменен в перерыве.
«
"У Лесового проблемы с коленом, он сам попросил замену", - заявил Карасев.
Также функционер объяснил решение главного тренера Вадима Гаранина заменить на 42-й минуте полузащитника Реналдо Сефаса.
"Сефас не выполнил то, что тренер от него хотел", - сказал Карасев.
"Нижний Новгород" довел безвыигрышную серию до восьми встреч и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 22 очками.
Футбол. РПЛ. Матч Пари НН - Зенит - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
В "Нижнем Новгороде" поговорят с Медведевым после его матерной тирады
Вчера, 19:07
 
ФутболДаниил ЛесовойРеналдо СефасВадим ГаранинНижний НовгородПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала