В "Нижнем Новгороде" поговорят с Медведевым после его матерной тирады - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
19:07 11.05.2026
В "Нижнем Новгороде" поговорят с Медведевым после его матерной тирады

В "Нижнем Новгороде" обсудят с Медведевым его критику в адрес болельщиков

  • Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Карасев заявил, что обсудит с вратарем Никитой Медведевым его критику в адрес болельщиков.
  • Вратарь Медведев в нецензурной форме раскритиковал болельщиков после поражения команды от ЦСКА со счетом 1:2.
  • Болельщики «Нижнего Новгорода» подняли плакат в поддержку бывшего тренера Алексея Шпилевского.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев заявил журналистам, что обсудит с вратарем команды Никитой Медведевым его критику в адрес болельщиков.
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2. Болельщики хозяев подняли плакат в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах.
"Если болельщики считают так - это их право, мы не вправе их осуждать. То, как Медведев отреагировал, - пока с Никитой не удалось поговорить, сейчас все на эмоциях, обсудим внутри", - сказал Карасев журналистам.
