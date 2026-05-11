"Сидите дома": вратарь "Нижнего Новгорода" обматерил фанатов клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь "Нижнего Новгорода" Никита Медведев в нецензурной форме раскритиковал болельщиков за плакаты в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.
- "Нижний Новгород" уступил ЦСКА со счетом 1:2 и довел безвыигрышную серию до восьми встреч.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Вратарь "Нижнего Новгорода" Никита Медведев в матерной форме раскритиковал болельщиков за плакаты в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского на матче 29-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил ЦСКА со счетом 1:2. Несколько болельщиков команды хозяев подняли плакаты в поддержку Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Его сменил Вадим Гаранин.
"Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать. Те, кто реально поддерживают, они придут и поддержат. А вас мы больше не ждем на трибунах", - сказал с использованием ненормативной лексики Медведев.
"Нижний Новгород" довел безвыигрышную серию до восьми встреч и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 22 очками.