Тороп и Жоао Виктор уладили конфликт после игры с "Нижним Новгородом" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
18:42 11.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп и защитник Жоао Виктор уладили конфликт после матча 29-го тура чемпионата России по футболу против «Нижнего Новгорода».
  • Между игроками началась перепалка на 35-й минуте матча, но конфликт удалось погасить благодаря одноклубникам и главному арбитру.
  • По окончании игры ЦСКА опубликовал совместное фото Торопа и Виктора, которые с улыбкой демонстрируют большие пальцы, и подписал его словами «Никаких конфликтов».
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп и защитник Жоао Виктор уладили конфликт после матча 29-го тура чемпионата России по футболу против "Нижнего Новгорода".
ЦСКА в понедельник одержал волевую победу над "Нижним Новгородом" со счетом 2:1. На 35-й минуте после атаки хозяев бразилец начал высказывать претензии Торопу. Между игроками началась перепалка, в ходе которой Виктор вратаря. Конфликт удалось погасить благодаря одноклубникам и главному арбитру матча Андрею Прокопову. По окончании игры ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовал совместное фото Торопа и Виктора, которые с улыбкой демонстрируют большие пальцы.
"Никаких конфликтов", - говорится в подписи.
ЦСКА в заключительном туре чемпионата России примет столичный "Локомотив" 17 мая.
ФутболВладислав ТоропПФК ЦСКАНижний НовгородЛокомотив (Москва)
 
