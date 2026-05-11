Тороп и Жоао Виктор уладили конфликт после игры с "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп и защитник Жоао Виктор уладили конфликт после матча 29-го тура чемпионата России по футболу против "Нижнего Новгорода".
ЦСКА в понедельник одержал волевую победу над "Нижним Новгородом" со счетом 2:1. На 35-й минуте после атаки хозяев бразилец начал высказывать претензии Торопу. Между игроками началась перепалка, в ходе которой Виктор вратаря. Конфликт удалось погасить благодаря одноклубникам и главному арбитру матча Андрею Прокопову. По окончании игры ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовал совместное фото Торопа и Виктора, которые с улыбкой демонстрируют большие пальцы.
"Никаких конфликтов", - говорится в подписи.
ЦСКА в заключительном туре чемпионата России примет столичный "Локомотив" 17 мая.