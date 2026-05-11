Игрок "Сочи" задумался о вылете из РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий "Сочи" Павел Мелешин заявил РИА Новости, что футболисты команды не думают о турнирной таблице и вылете из Российской премьер-лиги (РПЛ), а стараются играть каждый матч как последний.
"Мы о вылете из РПЛ не думаем. Нужно играть каждый матч как последний", - сказал Мелешин.
Сочинцы в 2024 году уже вылетали в Первую лигу после пяти сезонов в РПЛ, но сумели вернуться на следующий сезон.
