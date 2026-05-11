Игрок "Сочи" задумался о вылете из РПЛ - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
13:03 11.05.2026 (обновлено: 13:22 11.05.2026)
Игрок "Сочи" задумался о вылете из РПЛ

Игрок "Сочи" Мелешин: о вылете из РПЛ не думаем, каждый матч как последний

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сочи» лишился шансов на сохранение места в РПЛ на следующий сезон после ничьей в матче махачкалинского «Динамо» с грозненским «Ахматом».
  • Нападающий «Сочи» Павел Мелешин заявил, что футболисты команды не думают о вылете из РПЛ и стараются играть каждый матч как последний.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий "Сочи" Павел Мелешин заявил РИА Новости, что футболисты команды не думают о турнирной таблице и вылете из Российской премьер-лиги (РПЛ), а стараются играть каждый матч как последний.
В воскресенье "Сочи" досрочно лишился шансов на сохранение места в РПЛ на следующий сезон после ничьей в матче махачкалинского "Динамо" с грозненским "Ахматом".
"Мы о вылете из РПЛ не думаем. Нужно играть каждый матч как последний", - сказал Мелешин.
Сочинцы в 2024 году уже вылетали в Первую лигу после пяти сезонов в РПЛ, но сумели вернуться на следующий сезон.
